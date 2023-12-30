T.C. ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ
DOSYA NO : 2023/534 ile 2023/658 ARASI ÇİFT NUMARALI ESASLAR
Aşağıda, bulunduğu yer, Ada ve parseli, malikinin adı yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde yine aşağıda esas noları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan İdare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza taşınmazın bulunduğu ilçedeki T.C.Ziraat Bankasına yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz İLAN OLUNUR.
|DOSYA NO
|MALİKİN ADI-DAVALI
|İLİ - İLÇESİ
(KARAMAN İLİ)
|ADA
|PARSEL
|1
|2023
|534
|AHMET GAYRETLİ VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|22
|2
|2023
|538
|AHMET CANKURT
|BAŞYAYLA-KIŞLA
|121
|28
|3
|2023
|540
|ABDURRAHMAN GÜMÜŞ
|BAŞYAYLA-KIŞLA
|121
|18
|4
|2023
|542
|SEYDE ÖZDEMİR VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|31
|5
|2023
|546
|MUSTAFA BAŞPINAR VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|23
|6
|2023
|548
|NURİ DİKİCİ
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|26
|7
|2023
|550
|FATMA ÖZDEMİR VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|30
|8
|2023
|552
|ABDULLAH SEZER
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|150
|13
|9
|2023
|544
|AHMET YÜCEL ÖZER VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|29
|10
|2023
|560
|DAMLA AKSU GÜL VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|130
|11
|11
|2023
|594
|TÜRKAN SARI VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|3
|12
|2023
|566
|ALİ KAZAN
|ERMENEK-KATRANLI
|303
|23
|13
|2023
|572
|ALİME KILINÇ
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|10
|14
|2023
|586
|ABDULLAH ÖZAY
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|19
|15
|2023
|598
|MUSTAFA ÇETİN
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|29
|16
|2023
|600
|AYŞE KÜTÜK
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|26
|17
|2023
|610
|HASAN HÜSEYİN COŞKUN
|ERMENEK-KATRANLI
|201
|51
|18
|2023
|614
|ZAHİDE BÜLBÜL
|ERMENEK-KATRANLI
|308
|1
|19
|2023
|536
|ABDURRAHMAN KOCA
|BAŞYAYLA-KIŞLA
|121
|36
|20
|2023
|554
|FADİME GAYRETLİ VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|150
|19
|21
|2023
|556
|RABİYE POLAT
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|130
|10
|22
|2023
|558
|AHMET YILMAZ
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|150
|30
|23
|2023
|568
|HASAN GÜMÜŞ
|BAŞYAYLA-KIŞLA
|121
|45
|24
|2023
|562
|MUSTAFA DUMAN VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|130
|17
|25
|2023
|570
|SEYDE TOPAL
|BAŞYAYLA-KIŞLA
|122
|19
|26
|2023
|574
|ZAHİDE KORAŞ
|ERMENEK-KATRANLI
|139
|12
|27
|2023
|576
|ZAHİDE ÖZER VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|11
|28
|2023
|590
|HATİCE BURÇAK VD.
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|45
|29
|2023
|588
|MUSTAFA DEMİR
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|44
|30
|2023
|584
|MUSTAFA GÖKMEN
|ERMENEK-KATRANLI
|298
|13
|31
|2023
|582
|SAKİNE ÖZTAŞ
|ERMENEK-KATRANLI
|298
|3
|32
|2023
|580
|MÜMİNE BİLGİN
|ERMENEK-KATRANLI
|296
|3
|33
|2023
|578
|EMİŞ KÜRT
|ERMENEK-KATRANLI
|296
|1
|34
|2023
|602
|MUSTAFA BAŞAR
|ERMENEK-KATRANLI
|203
|4
|35
|2023
|604
|ZELİHA ERTAŞ VD.
|ERMENEK-KATRANLI
|303
|19
|36
|2023
|596
|MUSTAFA DEMİR
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|18
|37
|2023
|594
|HATİCE BURÇAK VD.
|ERMENEK-KATRANLI
|289
|18
|38
|2023
|592
|SAKİNE ÖZTAŞ
|ERMENEK-KATRANLI
|300
|15
|39
|2023
|606
|AYŞE ÇAKIR VD.
|ERMENEK-KATRANLI
|210
|76
|40
|2023
|608
|AHMET DAĞDELEN
|ERMENEK-KATRANLI
|203
|6
|41
|2023
|612
|OSMAN BURÇAK
|ERMENEK-KATRANLI
|289
|17
|42
|2023
|616
|HACER ASAR
|ERMENEK-KATRANLI
|216
|3
|43
|2023
|618
|ZAHİDE ÖZER VD.
|BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA
|124
|11
|44
|2023
|630
|SEYDE TOPAL
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|27
|45
|2023
|632
|NAZLA HAZNADAR
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|29
|46
|2023
|634
|AYŞE ERGİN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|38
|47
|2023
|636
|ABDURRAHMAN TURUN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|40
|48
|2023
|638
|ZAHİDE KAPUCU VD.
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|42
|49
|2023
|640
|ABDURRAHMAN TURUN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|55
|50
|2023
|642
|MUSA DOĞUTAŞ VD.
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|52
|51
|2023
|644
|SALİH GÜNEYLİ VD.
|AŞAĞIÇAĞLAR
|281
|57
|52
|2023
|646
|MEHMET ŞAHİN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|258
|73
|53
|2023
|648
|FADİME PİRİ
|AŞAĞIÇAĞLAR
|258
|76
|54
|2023
|650
|FADİME PİRİ
|AŞAĞIÇAĞLAR
|233
|1
|55
|2023
|652
|ABDURRAHMAN TURUN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|125
|1
|56
|2023
|654
|ALİ İZGİN
|AŞAĞIÇAĞLAR
|124
|55
|57
|2023
|656
|YUNİS BAĞCI
|AŞAĞIÇAĞLAR
|124
|1
|58
|2023
|658
|ŞERİFE SEZER VD.
|AŞAĞIÇAĞLAR
|124
|50