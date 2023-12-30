T.C.

ERMENEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLAN METNİ



DOSYA NO : 2023/534 ile 2023/658 ARASI ÇİFT NUMARALI ESASLAR

Aşağıda, bulunduğu yer, Ada ve parseli, malikinin adı yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde yine aşağıda esas noları yazılı dava dosyaları ile dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan İdare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza taşınmazın bulunduğu ilçedeki T.C.Ziraat Bankasına yatacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz İLAN OLUNUR.

DOSYA NO MALİKİN ADI-DAVALI İLİ - İLÇESİ

(KARAMAN İLİ) ADA PARSEL 1 2023 534 AHMET GAYRETLİ VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 22 2 2023 538 AHMET CANKURT BAŞYAYLA-KIŞLA 121 28 3 2023 540 ABDURRAHMAN GÜMÜŞ BAŞYAYLA-KIŞLA 121 18 4 2023 542 SEYDE ÖZDEMİR VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 31 5 2023 546 MUSTAFA BAŞPINAR VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 23 6 2023 548 NURİ DİKİCİ BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 26 7 2023 550 FATMA ÖZDEMİR VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 30 8 2023 552 ABDULLAH SEZER BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 150 13 9 2023 544 AHMET YÜCEL ÖZER VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 29 10 2023 560 DAMLA AKSU GÜL VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 130 11 11 2023 594 TÜRKAN SARI VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 3 12 2023 566 ALİ KAZAN ERMENEK-KATRANLI 303 23 13 2023 572 ALİME KILINÇ BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 10 14 2023 586 ABDULLAH ÖZAY BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 19 15 2023 598 MUSTAFA ÇETİN ERMENEK-KATRANLI 300 29 16 2023 600 AYŞE KÜTÜK ERMENEK-KATRANLI 300 26 17 2023 610 HASAN HÜSEYİN COŞKUN ERMENEK-KATRANLI 201 51 18 2023 614 ZAHİDE BÜLBÜL ERMENEK-KATRANLI 308 1 19 2023 536 ABDURRAHMAN KOCA BAŞYAYLA-KIŞLA 121 36 20 2023 554 FADİME GAYRETLİ VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 150 19 21 2023 556 RABİYE POLAT BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 130 10 22 2023 558 AHMET YILMAZ BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 150 30 23 2023 568 HASAN GÜMÜŞ BAŞYAYLA-KIŞLA 121 45 24 2023 562 MUSTAFA DUMAN VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 130 17 25 2023 570 SEYDE TOPAL BAŞYAYLA-KIŞLA 122 19 26 2023 574 ZAHİDE KORAŞ ERMENEK-KATRANLI 139 12 27 2023 576 ZAHİDE ÖZER VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 11 28 2023 590 HATİCE BURÇAK VD. ERMENEK-KATRANLI 300 45 29 2023 588 MUSTAFA DEMİR ERMENEK-KATRANLI 300 44 30 2023 584 MUSTAFA GÖKMEN ERMENEK-KATRANLI 298 13 31 2023 582 SAKİNE ÖZTAŞ ERMENEK-KATRANLI 298 3 32 2023 580 MÜMİNE BİLGİN ERMENEK-KATRANLI 296 3 33 2023 578 EMİŞ KÜRT ERMENEK-KATRANLI 296 1 34 2023 602 MUSTAFA BAŞAR ERMENEK-KATRANLI 203 4 35 2023 604 ZELİHA ERTAŞ VD. ERMENEK-KATRANLI 303 19 36 2023 596 MUSTAFA DEMİR ERMENEK-KATRANLI 300 18 37 2023 594 HATİCE BURÇAK VD. ERMENEK-KATRANLI 289 18 38 2023 592 SAKİNE ÖZTAŞ ERMENEK-KATRANLI 300 15 39 2023 606 AYŞE ÇAKIR VD. ERMENEK-KATRANLI 210 76 40 2023 608 AHMET DAĞDELEN ERMENEK-KATRANLI 203 6 41 2023 612 OSMAN BURÇAK ERMENEK-KATRANLI 289 17 42 2023 616 HACER ASAR ERMENEK-KATRANLI 216 3 43 2023 618 ZAHİDE ÖZER VD. BAŞYAYLA-KİRAZLIYAYLA 124 11 44 2023 630 SEYDE TOPAL AŞAĞIÇAĞLAR 281 27 45 2023 632 NAZLA HAZNADAR AŞAĞIÇAĞLAR 281 29 46 2023 634 AYŞE ERGİN AŞAĞIÇAĞLAR 281 38 47 2023 636 ABDURRAHMAN TURUN AŞAĞIÇAĞLAR 281 40 48 2023 638 ZAHİDE KAPUCU VD. AŞAĞIÇAĞLAR 281 42 49 2023 640 ABDURRAHMAN TURUN AŞAĞIÇAĞLAR 281 55 50 2023 642 MUSA DOĞUTAŞ VD. AŞAĞIÇAĞLAR 281 52 51 2023 644 SALİH GÜNEYLİ VD. AŞAĞIÇAĞLAR 281 57 52 2023 646 MEHMET ŞAHİN AŞAĞIÇAĞLAR 258 73 53 2023 648 FADİME PİRİ AŞAĞIÇAĞLAR 258 76 54 2023 650 FADİME PİRİ AŞAĞIÇAĞLAR 233 1 55 2023 652 ABDURRAHMAN TURUN AŞAĞIÇAĞLAR 125 1 56 2023 654 ALİ İZGİN AŞAĞIÇAĞLAR 124 55 57 2023 656 YUNİS BAĞCI AŞAĞIÇAĞLAR 124 1 58 2023 658 ŞERİFE SEZER VD. AŞAĞIÇAĞLAR 124 50