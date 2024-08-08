T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/327 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Hançerli Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 126/2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1503,48 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Gürsel YEŞİL , Hüseyin YEŞİL , Hüseyin YEŞİL,

Şener KINIK ,Hanım ULUN, Aydın KINIK, Azize KINIK

Cuma KINIK, Fatma KINIK, Emre KINIK , Suzan YEŞİL

Derya YEŞİL, Hava YEŞİL

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün

sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 26/11/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı

Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.