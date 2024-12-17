İLAN



T.C. ERDEMLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/133 Esas

DAVALI : HASAN TÜRKYILMAZ-, Cemal ve Elif oğlu/kızı, 05/08/1969 dogumlu, Kongensgade 98 2th Esbjerg 6700 Danimarka



Mahkememizce belirtilen yurt dışı adresinize davetiye çıkarılmış olup, yapılan yurt dışı tebligatında bir netice alınamadığından mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 122. Maddesi gereğince dava dilekçesi ve tensip zaptı tutanağının tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap ve ilk itirazlarını, içeren cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK 128. maddesi uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacı Ahile YENİCE'nin dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilan olunur.04/12/2024