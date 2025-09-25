T.C. ERDEMLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ERDEMLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/716 Esas

DAVALI : ADEM BOZ (TC 196.....430) Adresi Meçhul



Davacı Songül Boz tarafından aleyhinize açılanMal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde davacı vekili; tarafların 1994 yılında evlenmiş olup Erdemli Aile Mahkemesi 2023/1062 E. sayılı dosyasında boşanma davası açılmış olup davanın derdest olduğunu, boşanma davasının açıldığı 22.12.2023 tarihi itibariyle taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi sona erdiğini, davanın kabulüne, davalı adına kayıtlı Mersin ili Erdemli ilçesi Aydınlar Mah. 107 ada 20 parsel sayılı taşınmaz üzerine tedbir konulmasına, Uyap sisteminde kayıtlı tüm bankalara müzekkere yazılarak davalı adına kayıtlı hesaplar tesbit edilerek bu hesaplara tedbir konulmasına, davalı adına kayıtlı araçların tespiti ile tedbir konulmasına, pasif araç kayıt bilgilerinin istenmesine, TMK ilgili madde hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine, tasfiye sonucunda belirlenecek olan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000.00-TL katılma alacağımızın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini tebliğ etmek amacıyla davetiye çıkartılmış oluptebligat yapılamamış, adres araştırması neticesinde de tarafınıza ait olduğu bildirilen adreslere davetiye çıkartılmış oluptebligat yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K 122,126,127,128,129,131 maddelerine göre, iki(2) hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi takdirde davaya cevap vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.