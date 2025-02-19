T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/60 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 155 Ada, 8 Parsel
Adresi : Balıkesir İli Erdek İlçesi Erdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 396,25 m2
Kıymeti : 5.772.200,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Muvakkat İnşaat Şerhi 20/10/1995 yev 958
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:49
18/02/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.