Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/258 Esas

        07/11/2024


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Tapuda Saliha Dibekçi adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi 197 ada 58 parsel sayılı,946,08 m² lik alan için davalı Saliha Dibekçi aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 946,08 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/109 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122276
        Yazı Boyutu