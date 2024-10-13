T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/205 Esas

05/06/2024



KAMULAŞTIRMA İLANI



Tapuda Elmalı Belediye Başkanlığı, Münevver Çobanoğlu, İsmet Özer, Hamire Akçay, Mustafa Özer ve Ayşe Çelik adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Kocapınar Mahallesi 105 ada 423 parsel sayılı taşınmazın için davalı Münevver Çobanoğlu, İsmet Özer, Hamire Akçay, Mustafa Özer ve Ayşe Çelik aleyhine davacı Elmalı Belediye Başkanlığı tarafından bedelin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/205 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.