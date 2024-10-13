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        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.10.2024 - 00:00
        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/205 Esas

        05/06/2024


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Tapuda Elmalı Belediye Başkanlığı, Münevver Çobanoğlu, İsmet Özer, Hamire Akçay, Mustafa Özer ve Ayşe Çelik adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Kocapınar Mahallesi 105 ada 423 parsel sayılı taşınmazın için davalı Münevver Çobanoğlu, İsmet Özer, Hamire Akçay, Mustafa Özer ve Ayşe Çelik aleyhine davacı Elmalı Belediye Başkanlığı tarafından bedelin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/205 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102816
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