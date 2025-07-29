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        T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.07.2025 - 00:00
        T.C.
        ELBİSTAN
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/796 Esas
        Konu : Gaiplik ilanı

        11.06.2025


        İ L A N


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN BEKÇİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP
        TC KİMLİK NO :13247759198
        ADI SOYADI : HASAN BEKÇİ
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : DÖNE
        DOĞUM TARİHİ : 27/08/1980
        DOĞUM YERİ : TR KAHRAMANMARAŞ
        İKAMETGAH ADRESİ : Ekinözü / Kahramanmaraş

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269086
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