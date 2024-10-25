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        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.10.2024 - 00:00
        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/87 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.11/10/2024

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

        İl İlçe Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
        Kahramanmaraş Nurhak Topallı 104-14 Taşınmazın Tamamı 21098498944 KAMBER BAKICI
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02110234
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