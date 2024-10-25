T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/81 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl İlçe Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı Kahramanmaraş Nurhak Topallı 124-36 Taşınmazın Tamamı 50233527478 İBRAHİM AKKAYA