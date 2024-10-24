T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/90 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 11/10/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada-Parsel
|Kamulaştırılan Alan
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|Topallı
|106-1
|Taşınmazın Tamamı
|38101842120
|FATMA ERDEM
|50830507514
|GÖKÇE YİRİK
|46948296198
|HAYDAR YİRİK
|25334513118
|HÜSNE ÖZBAKIR
|32638773100
|İBRAHİM YİRİK
|50866506376
|İBRAHİM YİRİK
|50794508794
|İBRAHİM YİRİK
|50797508630
|İLKE YİRİK
|50833507450
|NAİDE YİRİK
|44548376180
|SÜLEYMAN YİRİK