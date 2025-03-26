T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/830

KARAR NO : 2024/921



Davalı : HASIMSIZ

Davacı : MEHMET USTA, T.C. No:28553248984



Mahkememizde verilen 21.11.2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Tam Kabul kararı verilmiştir.

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-K.Maraş İli, Ekinözü İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Cilt No:31, Hane No:3 BSN:37 sırasında kayıtlı T.C Kimlik No: 28643245992 olan Abdo ve Fatma oğlu 06/07/1934 Elbistan doğumlu Sadık USTA GAİPLİĞİNE, gaip olduğunun nüfus kayıtlarına tesciline,

2- Gaiplik kararının M.K. 34 ve 35. maddesi gereğince ilan olunmasına, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 10.02.2025