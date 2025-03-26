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        T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.03.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/830
        KARAR NO : 2024/921


        Davalı : HASIMSIZ
        Davacı : MEHMET USTA, T.C. No:28553248984


        Mahkememizde verilen 21.11.2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul) Tam Kabul kararı verilmiştir.
        DAVANIN KABULÜ İLE;
        1-K.Maraş İli, Ekinözü İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Cilt No:31, Hane No:3 BSN:37 sırasında kayıtlı T.C Kimlik No: 28643245992 olan Abdo ve Fatma oğlu 06/07/1934 Elbistan doğumlu Sadık USTA GAİPLİĞİNE, gaip olduğunun nüfus kayıtlarına tesciline,
        2- Gaiplik kararının M.K. 34 ve 35. maddesi gereğince ilan olunmasına, Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 10.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02197082
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