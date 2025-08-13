Habertürk
        T.C. ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.08.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        ELAZIĞ
        6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/303 Esas
        DAVACI :ZÜLFÜ ÖZDOĞAN -39787192196
        DAVALI : ZAİT ÖZDOĞAN - 39775192542 648 STANDREWS ROAD SOUTHSEA PO5 1EU BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
        Davacı Zülfü ÖZDOĞAN tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.11/08/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02276549
        Yazı Boyutu