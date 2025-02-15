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        T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2021/515 Esas


        Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı AYŞE AKDAĞ CUMALİ BAĞBAN EKREM AKTAŞ GÖNÜL SOSAR GÜLAY KOÇYİĞİT MUSTAFA BOZKURT NEZEHET BOZKURT RECAİ BAĞBAN ŞEVKET BOZKURT TÜRKMAN AKDAĞ arasında mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle:Karar gereği; Davanın KABULÜ İLE,Elazığ ili Merkez ilçesi Şahsuvar Köyü 182 ada 17 numaralı parselde bulunan taşınmazın, davalılar EKREM AKTAŞ, TÜRKMAN AKDAĞ ile bir kısım davalıların MURİSİ OLAN ALİ(ALİ BAĞBAN, TC:17476940198)8) adına olan tapu kaydının iptali ile davacı kurum adına YOL VE BORU HATTI vasfıyla tapuya tesciline, hükmedilmiş, bu karara karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmakla, Dahili Davalı Hanım Bozdoğan 35845318928 TC ve Gülnaz Sertkaya'nın 43183077148 TC bugüne kadar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, yukarıda yazılı hüküm kısmını içeren gerekçeli karar,7201 Sayılı Yasa' nın 29. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173736
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