T.C.

ELAZIĞ

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



İ L A N



T.C. ELAZIĞ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



Dosya Esas No : 2024/60

Karar No : 2024/380



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/613 Esas sayılı iddianamesi ile sanık Mehmet Ali Çapan hakkında Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 16.09.2024 tarih ve 2024/60 Esas, 2024/380 karar sayılı ilamı ile sanık Mehmet Ali Çapan hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 3 YIL 4 AY HAPİS ve 8.320,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan karanın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Veysel ve Yüksel oğlu, 22.07.2001Şanlıurfa doğumlu Mehmet Ali Çapan 'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 27.01.2025