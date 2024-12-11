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        T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.12.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C.
        EĞİRDİR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/589 Esas

        Konu : GAİPLİK İLANI

        03/12/2024

        MUSTAFA YÜCEER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ŞEHRİBAN ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/589 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024


        GAİP TC KİMLİK NO : 50155156930
        ADI SOYADI : ŞEHRİBAN ERDOĞAN
        BABA ADI : MUSTAFA
        ANA ADI : AYŞE
        DOĞUM TARİHİ : 05/07/1935
        DOĞUM YERİ : PAZARKÖY
        İKAMETGAH ADRESİ :

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02138303
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