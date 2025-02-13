T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/16 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ISPARTA/EĞİRDİR

MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 263

PARSEL NO : 15

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.327,00 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYRULLAH ASLANLI VE ARKADAŞLARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/16 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025