T.C.

EDİRNE

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .45654921-2024/303-Ceza Dava Dosyası



İLAN

"Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak"suçundan mahkememizin 2024/303 Esas ve 2025/3 karar numarası 14/01/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince BERAAT karar verilen Georgia ve Jan'dan olma 06/01/1994 - Gürcistan doğumlu GIGA GVASALIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve bu karara karşı katılan vekilinin istinaf talebi tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.08.2025