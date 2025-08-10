Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.08.2025 - 00:00
        T.C.
        EDİRNE
        9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : .45654921-2024/303-Ceza Dava Dosyası

        İLAN

        "Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak"suçundan mahkememizin 2024/303 Esas ve 2025/3 karar numarası 14/01/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi gereğince BERAAT karar verilen Georgia ve Jan'dan olma 06/01/1994 - Gürcistan doğumlu GIGA GVASALIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve bu karara karşı katılan vekilinin istinaf talebi tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02274426
