T.C. EDİRNE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN



İ L A N



DOSYA ESAS NO : 2019/435

KARAR NO : 2024/490

Basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numaralı, 31/10/2024 tarihli kararında müşteki; Mohamed ve Rahma oğlu IMAD AGOURAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.