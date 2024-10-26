Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.10.2024 - 00:00
        T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2020/123 Esas
        KARAR NO : 2021/653


        Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/12/2021 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 16600 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Rafacana ve Gülnezir oğlu, 01/01/1992 doğumlu, Pakistan uyruklu AQEEL KHAN ile İhsan Khan ve Zareena oğlu,01/01/1994 doğumlu Pakistan uyruklu İRFAN KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve eksik ceza verildiğine dair Edirne C.Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02110274
        Yazı Boyutu