T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2020/123 Esas

KARAR NO : 2021/653



Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/12/2021 tarihli ilamı ile 79/1.b maddesi gereğince 16600 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Rafacana ve Gülnezir oğlu, 01/01/1992 doğumlu, Pakistan uyruklu AQEEL KHAN ile İhsan Khan ve Zareena oğlu,01/01/1994 doğumlu Pakistan uyruklu İRFAN KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve eksik ceza verildiğine dair Edirne C.Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.10.2024