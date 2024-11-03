T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2022/335 Esas

KARAR NO : 2023/628



Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan ve işbu cezası TCK.nun 51/1.maddesi gereğince ertelenerek 1 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen Abdullah ve Halime oğlu, 1998 doğumlu, Fas uyruklu REDA MOUMTAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.