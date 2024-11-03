Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.11.2024 - 00:00
        T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2022/335 Esas

        KARAR NO : 2023/628


        Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan ve işbu cezası TCK.nun 51/1.maddesi gereğince ertelenerek 1 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen Abdullah ve Halime oğlu, 1998 doğumlu, Fas uyruklu REDA MOUMTAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115039
        Yazı Boyutu