T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/268 Esas

KARAR NO : 2023/458



Askeri Yasak Bölgelere Girme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/10/2023 tarihli ilamı ile 332/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilip hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması suretiyle (CMK 231/8)5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK tedbiri uygulanan Abdullah ve Menşure oğlu, 14/06/1974 doğumlu, Sivas, Yıldızeli, Kavak mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN KUZU KANAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.