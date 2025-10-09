T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/309 Esas



İLAN

Edirne ili, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi 446 ada 77parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hisse sahibi olan İbiş oğlu Arif, Abdullah kızı Hasibe'nin hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 Sayılı Yasa gereği Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/08/2013 tarih, 2013/414 E., 2013/644 K., sayılı kararı ile Edirne Defterdarı Yönetim Kayyımı, Edirne ili, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi 446 ada 77parselde kayıtlı taşınmazın 10/60'ar hisse sahibi olan ''İbiş oğlu Arif, Abdullah kızı Hasibe'nin'' malvarlıklarının hak ve menfaatlerinin korunması için 3561 sayılı yasa gereği (Şubat 2022 tarihli mevzuat değişikliği nedeniyle) Edirne Defterdarı yönetim kayyımı olarak tayin edildiği, ancak 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin /f bendinde yapılan değişiklik gereğince dava için husumet kayyım olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne yöneltildiği ve malvarlığının resmen yönetimi süresinin 10 yılı doldurduğundan bahisle, Edirne ili, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi 446 ada 77parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hisse sahibi olan İbiş oğlu Arif, Abdullah kızı Hasibe'nin gaipliğine ve söz konusu taşınmazlardaki bu kişinin adına tapu kaydındaki hissenin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemi ile mahkememizin 2025/309 Esas sayısı üzerinden dava ikame edildiği, SAĞ OLMASI HALİNDE GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET'İN ÖLÜ OLMASI HALİNDE KANUNİ MİRASÇILARININ YAHUT MİRASINDA HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERİN VEYAHUT GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN KİŞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ BULUNAN KİMSELERİN İLK İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYLIK SÜRE ZARFINDA MAHKEMEMİZİN 2025/180 ESAS SAYILI DAVA DOSYASINA İLİŞKİN OLARAK BAŞVURMALARI, AKSİ TAKDİRDE HASAN KIZI FİTNAT VE MUSTAFA OĞLU MEHMET'İN GAİPLİĞİNE VE SÖZ KONUSU EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇOKALCA MAHALLESİ 446 ADA 77PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDAKİ 1/2 HİSSE SAHİBİOLANİBİŞ OĞLU ARİF, ABDULLAH KIZI HASİBE'NİN HİSSELERİN İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.