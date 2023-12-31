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        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/409 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada, 479parsel
        VASFI : Demiryolu
        YÜZÖLÇÜMÜ : 13.48 m2
        KAMULAŞTIRILAN
        TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada,480 parsel
        VASFI : Demiryolu
        YÜZÖLÇÜMÜ : 52,73 m2
        TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada, 481parsel
        VASFI : Demiryolu
        YÜZÖLÇÜMÜ : 109,09 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Yiğit
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/409 Esas sayısında dava açılmıştır.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada, 479parsel sayılı taşınmazın 13,48 m2'lik , Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada, 480 parsel sayılı taşınmazın 52,73 m2'lik, Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 3132 ada, 481 parsel sayılı taşınmazın 109,09 m2'lik alanı olmak üzere toplam 175,30 m2'lik bölümü için toplam 133.836,36 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960162
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