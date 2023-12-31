T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/387 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1991 ada, 89 parsel

VASFI : Demiryolu

YÜZÖLÇÜMÜ : 1831,14 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Kınalı, Saime Kapan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/387 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi, 1991 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın 1.831,14 m2'lik bölümü için 1.117.581,36 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.