T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/417 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mah 3587 ada 110 parsel.

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 96,64m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Pulirim

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/417 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mah 3587 ada 110 parsel sayılı taşınmazın tamamı 28.583,12 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.26/12/2023