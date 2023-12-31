T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/415 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mah 509 ada 70parsel.

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 266.88m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan kızı Fatma, Hüseyin oğlu Süleyman, Hüseyin oğlu Sinan, Hüseyin kızı Cemile.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/415 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Talatpaşa Mah 509 ada 70 parsel sayılı taşınmazın tamamı için 78.382,66TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.26/12/2023