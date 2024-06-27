T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/252 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 185 ada, 6 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 352,67 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanife Tatlı, Müjgan Tatlı, Adnan Tatlı, Melike Tatlı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/252 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 185 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 352,67 m2'lik bölümü için 14.321,93 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.