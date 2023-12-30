T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/754 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar AHMET ARIÇ, BEDİA AKAR, FATMA FEDAYİ, HÜSEYİN DAHNACI, NECİBE DAHNACI, NECİBE DEMİRTAŞ, SALİHA SERİN, SÜLEYMAN DAHNACI, TÜRKAN AYYARLAR adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Mahallesi,(Eski Kirişhane Mahallesi 2293 ada 17 parsel) 2293 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 615,14 m2 ve 2293 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 13,61 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen 2293 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 615,14 m2 ve 2293 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 13,61 m²'lik kısmını, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 1.131.446,91 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 22/12/2023