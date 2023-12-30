T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/788 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalılar BAHAR TARHAN, ÇİĞDEM KUŞOĞLU UYSAL, GÜLCE GAMZE KUŞOĞLU, HASAN ALİ TEKİN, MERVE MOROVA adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, 3120ada 11 parsel(Eski Kirişhane mahallesi 3001 parsel) sayılı 1100 m²'lik taşınmazın 163,29 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 163,29 m²'lik kısmınnı, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 12.415,76 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 14/07/2021 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 22/12/2023