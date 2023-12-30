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        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/800 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Davalı Süleyman Poyraz adına kayıtlı Edirne ili, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi 3132 ada 457 parsel sayılı 3.634 m² taşınmazın 1.078,74 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 1.078,74 m²'lik kısmınnı, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 65.707,40 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
        2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 25/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959306
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