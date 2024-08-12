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        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.08.2024 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/940 Esas
        KARAR NO : 2024/946


        Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile 1 yıl 8 ay hapis (2 yıl erteli) ve 10.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Lutfi ve Ülfet oğlu, 10/07/1954 doğumlu ZULFO LATIFOVIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı ve katılan vekili'nin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ve katılan kurum vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.09/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075472
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