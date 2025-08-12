T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2023/940 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/940 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Çakırlar Mahalle/köy, Karatepe Mevkii, 2489 Ada, 132 Parsel, Zemin+1 Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm, İnceleme sonucu taşınmazın Arsa vasfında olduğu, üzerinde bir adet 2 bağımsız bölümden oluşan dubleks yapının bulunduğu görülmüştür. Onaylı projesine göre zemin+l. Kat 2 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken olup, zemin katta mutfak+salon+antre+ banyo-wc +kiler ve üst kata çıkan merdivenden, l. Katta yatak odası+çoçuk odası+hol+banyo-wc+ebevyn Odası hacminden oluşmaktadır, Onaylı projesine göre zemin+ l. kat 2 numaralı bağımsız bölümün brüt alanı 157,00 m² (net 131 m²) dir.

Adresi : Çakırlar Mahallesi 3744. Sokak No:7/2Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 502,99 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar planında içerisinde konut alanının da kalmaktadır.

Kıymeti : 4.396.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:47

21/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

