T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. DÜZCE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



Esas No : 2022/1599

Davacı , İRFAN ÇEPNİ ile Davalılar , ALİ YALDIZ, DERYA AKNAR ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası ile; Düzce ili Merkez ilçesi Yayakbaşı köyü Köyiçi mevkii 346 ve 347 parsel sayılı taşınmazların taksimi kabilse müvekkil ile davalıların hisseleri oranında aynen taksimi, bunun mümkün olmaması halinde ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesi, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Mahkemenizce 12166027050 TC Kimlik numaralı ,ANKARA ili, ALTINDAĞ ilçesi, KALE mah/köy, 97 Cilt, 2636 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, ERCAN ve RAZİYE oğlu/kızı, 10/09/1972 dogumlu, davalı DERYA AKNAR 'ın tespit edilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:14/11/2024 günü saat 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmanız gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirtilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/06/2024