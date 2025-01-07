T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/130 Esas

DAVALI : FATMA ARSLAN -Owensville /Amerika Birleşik Devletleri



Davacılar Nevzat Yıldız, Servet Yıldız, Necmiye Aydın, Selma Bilgin, Nadiye Ateş ve Naciye Koç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı mernis adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, Şikago Başkonsolosluğu'nun 29/08/2024 tarihli cevabi yazısı ile konsolosluğa kayıtlı herhangi bir adres kaydınızın bulunmadığının bildirildiğinden tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, mahkememizce emniyet müdürlüğü ve nüfus müdürlüğü kurumlarına yazılan müzekkerelere de başkaca bir adres kaydının bulunmadığı yönünde cevap verilmiş olup bu nedenle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



DAVALI : ABDÜLBAKİ ARSLAN -Owensville /Amerika Birleşik Devletleri

Davacılar Nevzat Yıldız, Servet Yıldız, Necmiye Aydın, Selma Bilgin, Nadiye Ateş ve Naciye Koç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı mernis adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, Şikago Başkonsolosluğu'nun 29/08/2024 tarihli cevabi yazısı ile konsolosluğa kayıtlı herhangi bir adres kaydınızın bulunmadığının bildirildiğinden tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, mahkememizce emniyet müdürlüğü ve nüfus müdürlüğü kurumlarına yazılan müzekkerelere de başkaca bir adres kaydının bulunmadığı yönünde cevap verilmiş olup bu nedenle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.