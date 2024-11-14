T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/130 Esas

DAVALI : ABDÜLBAKİ ARSLAN -Owensville /Amerika Birleşik Devletleri

Davacılar Nevzat Yıldız, Servet Yıldız, Necmiye Aydın, Selma Bilgin, Nadiye Ateş ve Naciye Koç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı mernis adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, Şikago Başkonsolosluğu'nun 29/08/2024 tarihlicevabi yazısı ile konsolosluğa kayıtlı herhangi bir adres kaydınızın bulunmadığının bildirildiğinden tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, mahkememizce emniyet müdürlüğü ve nüfus müdürlüğü kurumlarına yazılan müzekkerelere de başkaca bir adres kaydının bulunmadığı yönünde cevap verilmiş olup bu nedenle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



DAVALI : FATMA ARSLAN -Owensville /Amerika Birleşik Devletleri

Davacılar Nevzat Yıldız, Servet Yıldız, Necmiye Aydın, Selma Bilgin, Nadiye Ateş ve Naciye Koç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı mernis adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, Şikago Başkonsolosluğu'nun 29/08/2024 tarihli cevabi yazısı ile konsolosluğa kayıtlı herhangi bir adres kaydınızın bulunmadığının bildirildiğinden tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, mahkememizce emniyet müdürlüğü ve nüfus müdürlüğü kurumlarına yazılan müzekkerelere de başkaca bir adres kaydının bulunmadığı yönünde cevap verilmiş olup bu nedenle adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.