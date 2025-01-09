T.C.

DÖRTYOL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/268 Esas

Konu : İLAN METNİ

30/12/2024



DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



Davacı , TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Teiaş Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankasına yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2024/268 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 30.01.2025 günü saat 15:55'de yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 134 ve 133 parsel.

MALİK : AHMET CANLI, AYŞE ÜNAL, DÜRDANE AKSU, EMİNE TEZCAN, FATMA SÖNMEZ, GÜLSÜM YAKICI, HALİL CANLI, MEMET ALİ YÜCEL, MERYEM KIRCA, MUHAMMED CANLI, PERİHAN KESKİN, SEVİM ÖZKAYA, ZEYNEP CANLI.