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        T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.04.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/314 Esas


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen hakkında TMK'nun 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususunun ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025


        GAİPLİĞİ İSTENİLEN

        TC KİMLİK NO : 10393587736
        ADI SOYADI : BURHAN SÖKMENCİ
        BABA ADI : ŞEHAMETTİN
        ANA ADI : GÜLLÜ
        DOĞUM TARİHİ : 05/05/1975
        DOĞUM YERİ : SOMKAYA/DOĞUBAYAZIT/AĞRI
        İKAMETGAH ADRESİ : --

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02208727
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