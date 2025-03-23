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        T.C. DOĞUBAYAZIT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.03.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/344 Esas


        MİRAS BIRAKAN: MEHMET DUMAN TC-68410151668
        Mustafa ve Döne Oğlu, 01/07/1894 Uşak ili Eşme İlçesi, Balancı Köyü nüfusuna kayıtlı
        Mirasçılık Belgesi İstemli davada;
        Mahkememizce yukarıda kimlik bilgileri yazılı Miras bırakanın mirasçıları tespit edilemediğinden,TMK'nun 594. Maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mirasçıların Mahkememize başvurması gerekmekte olup süresinde başvuru yapılmaması ve hiç bir mirasçı tespit edilememesi halinde, mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği, ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195541
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