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        T.C. DOĞUBAYAZIT 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.01.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2023/437 Esas
        KARAR NO: 2024/424 Karar

        MÜŞTEKİ : ABDULSELAM AHMETZEY
        MÜŞTEKİ : MUHAMMEDULLAH MUHAMMEDİ
        SANIK : ADEM DEMİR
        SUÇ : Kasten Yaralama, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma
        SUÇ TARİHİ : 16/03/2023
        SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT,
        KARAR TARİHİ : 19/12/2024


        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Adem Demir'in müştekiler Muhammedullah Muhammedi ve Abdulselam Ahmetzey'e karşı " Nitelikli Yağma " suçundan ayrı ayrı 9 yıl 2 ay hapis, müşteki Abdulselam Ahmetzey'e karşı "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceğine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02157761
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