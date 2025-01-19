T.C.

DOĞUBAYAZIT

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/437 Esas

KARAR NO: 2024/424 Karar

MÜŞTEKİ : ABDULSELAM AHMETZEY

MÜŞTEKİ : MUHAMMEDULLAH MUHAMMEDİ

SANIK : ADEM DEMİR

SUÇ : Kasten Yaralama, Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma

SUÇ TARİHİ : 16/03/2023

SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT,

KARAR TARİHİ : 19/12/2024



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Adem Demir'in müştekiler Muhammedullah Muhammedi ve Abdulselam Ahmetzey'e karşı " Nitelikli Yağma " suçundan ayrı ayrı 9 yıl 2 ay hapis, müşteki Abdulselam Ahmetzey'e karşı "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceğine dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.