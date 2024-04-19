T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/62 Esas
KARAR NO : 2024/91
Davalı : 1- İHSAN SEVİLMİŞ
Davacı : 2- MUHABET SEVİLMİŞ
İhsan SEVİLMİŞ' e tebligat yapılamadığından tebliğ yerine geçmek üzere hüküm kısmının belirtildiği şekilde ilanen tebliğ olunur.
"HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE; Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Zeyrek Mah/köy, Cilt No:51, Hane No:33, BSN:11'de nüfusa kayıtlı, Emin ve Vesile kızı, 01/01/1961 Kulp doğumlu, 17191900514 TC Kimlik Numaralı Muhabet SEVİLMİŞ ile aynı yer BSN:5'de nüfusa kayıtlı, Hasan ve Şemsihan oğlu, 01/03/1960 Zeyrek doğumlu, 17206900072 TC Kimlik Numaralı İhsan SEVİLMİŞ'in TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
Dair, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine karar verildi. 08/02/2024 "