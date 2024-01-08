

T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/77 D.İş

DAVALI : ÖZLEM ÇAÇAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklanan Dava Ve İşler (Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam Ve Tedbir Kararının Yerine Getirilmesine Muhalefet (5395 S.K. M.41/F,2)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Günü: 08/02/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.