Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.07.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/77 D.İş
        KARAR NO : 2024/135


        KARAR TARİHİ : 23/05/2024
        Davalı : 1-ÖZLEM ÇAÇAN
        Davacı : 2-BERAT ÇAÇAN


        Mahkememizden verilen 23/05/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Davalı Özlem ÇAÇAN'a tebliğat yapılamadığından tebliğ yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hüküm kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş ilanen tebliğ olunur.
        "HÜKÜM:
        1-Sanık ÖZLEM ÇAÇAN hakkında 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 41.maddesi gereğince karar tarihi ve tutanak tarihi dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle 5 GÜN TAZYİK HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA,
        2-Müşterek çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına yönelik tutanak tutulması, mahkememize intikal etmesi veya kararın kesinleşmesini takiben müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde tazyik hapsinin celse arasında reesen kaldırılacağının ihtaratına (ihtar edildi),
        3-Kararın kesinleşmesinin ardından gereği ve ifası için DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,
        4-Davanın mahiyeti gereği harç ve gider avansı alınmasın yer olmadığına,
        Dair; şikayetçi vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karara tefhiminden ve tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz yolu ile Diyarbakır 4.Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi, usulen anlatıldı.23/05/2024 "

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02068182
        Yazı Boyutu