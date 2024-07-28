T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/77 D.İş

KARAR NO : 2024/135



KARAR TARİHİ : 23/05/2024

Davalı : 1-ÖZLEM ÇAÇAN

Davacı : 2-BERAT ÇAÇAN



Mahkememizden verilen 23/05/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Davalı Özlem ÇAÇAN'a tebliğat yapılamadığından tebliğ yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen hüküm kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş ilanen tebliğ olunur.

"HÜKÜM:

1-Sanık ÖZLEM ÇAÇAN hakkında 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 41.maddesi gereğince karar tarihi ve tutanak tarihi dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle 5 GÜN TAZYİK HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Müşterek çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına yönelik tutanak tutulması, mahkememize intikal etmesi veya kararın kesinleşmesini takiben müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde tazyik hapsinin celse arasında reesen kaldırılacağının ihtaratına (ihtar edildi),

3-Kararın kesinleşmesinin ardından gereği ve ifası için DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

4-Davanın mahiyeti gereği harç ve gider avansı alınmasın yer olmadığına,

Dair; şikayetçi vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karara tefhiminden ve tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz yolu ile Diyarbakır 4.Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi, usulen anlatıldı.23/05/2024 "