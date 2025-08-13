T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/315 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Kurtköyü

ADA NO : 149 ada

PARSEL NO : 8 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 19,52 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN ÇAĞLAR, HATİCE TAŞKIN, HÜSEYİN ÇAĞLAR, İZZET ÇAĞLAR, PEYKAN KÖYCÜ, ZEFURE ÜLGEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/315 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025