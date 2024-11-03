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        T.C. DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.11.2024 - 00:00
        T.C.
        DEVELİ
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No :2023/1523
        Karar No :2024/66

        Davacılar vekili Av.Rabia Onaran tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Ayten ve Gökmenden olma, 1971 doğumlu,Mustafa Dedemen'e 17/01/2024 tarihinde Davanın dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE, Dair;davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02114804
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