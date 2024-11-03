T.C.

DEVELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas No :2023/1523

Karar No :2024/66

Davacılar vekili Av.Rabia Onaran tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Ayten ve Gökmenden olma, 1971 doğumlu,Mustafa Dedemen'e 17/01/2024 tarihinde Davanın dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE, Dair;davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı hususu ilan olunur.