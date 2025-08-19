Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

İCRA DAİRESİ

2025/7205 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7205 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 3479 ada, 13 nolu parselde kayıtlı 123,00 m2 alanlı ev ve arsa vasıflı taşınmaz (Tam hissesi). Taşınmaz tapu kayıtlarında ''Ev ve Arsa'' vasıflıdır. Taşınmaz parsel üzerinde mesken olarak kullanılan 2 katlı betonarme bina vardır. Her iki meskende de borçlu oturmaktadır. Zemin kat ve 1. kattan oluşan mesken binası ile ilgili Pamukkale Belediyesinden gelen yazıda "Arşiv kayıtlarında Yapı Ruhsatına rastlanılamamıştır" denilmektedir. 1.kattaki meskene ön bahçeden betonarme merdivenle çıkılmaktadır.Binada kiremit örtü çatı vardır. Arka bahçesi ve bahçe tel çit yapılmış, duvarları vardır. Bina Giriş cephesi 1926 sokağa cephelidir. Bina asansörsüzdür. Isınma bina içi kalorifer kombi doğalgaz yakıtlı ısıtmadır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. Bina merdiven basamakları mozayık kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina ve mesken kısmen yıpranmıştır. Dış cephe kapı ve pencereler PVC doğrama yapılmış, demir doğrama korkuluk yapılmıştır. Zemin kat Mesken; Giriş holü, Oturma odası, mutfak, 2 yatak odası, Banyo, lavabo -WC, Arka bahçeden oluşmaktadır. Mesken Giriş kapısı Çelik kapı, Oda kapıları vernikli camlı ahşap kapı, Banyo Lavabo-WC kapıları PVC doğrama kapı, Oda tabanları Laminat parke, Duvarlar ve tavan sıvalı boyalı, normal aydınlatma vardır. Banyo, Taban duvar seramik kaplama, Lavoba ve duş vardır. Lavoba-WC; Lavoba Taban duvar seramik kaplama, Tuvalet taşı vardır. 1.kat Mesken; Giriş holü, Oturma odası, mutfak, 2 yatak odası, Banyo, lavoba -WC, Balkon ve 1.kata çıkış merdiveninden oluşmaktadır. Mesken Giriş kapısı Çelik kapı Oda kapıları vernikli camlı ahşap kapı, Banyo Lavoba-WC kapıları PVC doğrama kapı,Oda tabanları Laminat parke,Duvarlar sıvalı boyalı, tavan boyalı kontraplak kaplama Banyo ,Taban duvar seramik kaplama, Lavoba ve duş vardır. Lavoba-WC; Lavoba Taban duvar seramik kaplama, Tuvalet taşı vardır. Balkon ve merdiven mozayık kaplamadır. Bina, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı yapı yaklaşık maliyetlerine göre III Sınıf A Grubu yapıdır. Bina 30-35 yıllık yapıdır, yıpranma payı% 32 olarak alınmışdır. Zemin kattaki meskenin Brüt alanı 105,00 m2, 1. kattaki meskenin Brüt alanı 105,00 m2'dir.Doğalgaz, PTT, Elektrik, Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, olup ulaşım kolaydır. Taşınmaz Bina ve arsası rezerv yapı alanı ve riskli alan içerisinde kaldığına dair herhangi bir kısıtlılık yoktur. Lüks İnşaat değildir.

Adresi : Fatih Mahallesi, 1926 Sk, No:26 D:1-2Pamukkale / DENİZLİ

Yüzölçümü : 123 m2

İmar Durumu : Taşınmaz konut alanında, inşaat nizamı ayrık, kat adedi 3 kat, bina yüksekliği imar yönetmeliği 28.madde, ön bahçe mesafesi kroki, arka bahçe mesafesi 3,00 m. Komşu mesafeler 3,00 m.-kroki bina derinliği kroki.şeklindedir.

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 31/12/2020 tarihli "Ad...Ayr...nın vergi ilişiği kesilmiştir" şerhi, haciz şerhleri ve ipotek kaydı mevcuttur.Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:45

15/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.