T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/317 Esas

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/317 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET ŞEFİK TURHAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Koyunaliler Mahallesi, Göllükır Mevki 496parsel sayılı taşınmazın 3684,28 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 22/12/2023