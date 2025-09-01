Habertürk
        T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02.09.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2025/30 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        1. Taşınmazın Özellikleri; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel, 2. Kat 2 Nolu BB Daire - Yüzölçümü: 118 m2Kıymeti: 2.000.000,00 TL KDV: %1

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:29 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 11:29
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 11:29 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2025 - 11:29

        2. Taşınmazın Özellikleri; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel, 1. Kat 1 Nolu BB Daire - Yüzölçümü: 118 m2Kıymeti: 2.000.000,00 TL KDV: %1

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 12:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2025 - 12:30

        3. Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat 4 Nolu BB İşyeri - Yüzölçümü: 75 m2 - Kıymeti: 6.000.000,00 TLKDV: %20

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:45 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 13:45
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 13:45 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2025 - 13:45

        4. Taşınmazın Özellikleri;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat 5 Nolu BB İşyeri- Yüzölçümü: 16,80 m2 Kıymeti: 1.500.000,00 TLKDV: %20

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 14:59
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:59 - Bitiş Tarih ve Saati: 31/10/2025 - 14:59

        29/08/2025

