T.C.

DENİZLİ

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/546 Esas

KARAR NO : 2024/252

İLAN



Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan sanık Onur Millidere hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 Sayılı TCK'nun 191/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanığa tebliğ yapılamaması nedeni ile ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.21.10.2024