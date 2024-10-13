Örnek No:55*

T.C.

DATÇA

İCRA DAİRESİ

2023/98 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Muğla ili, Datça ilçe, Yazı Mahalle/Köy, Soğanca Mevkii, 105 Ada, 42 Parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz satışa konudur. Parselin kuzeyinde105 ada 32 parsel, doğusunda 105 ada 57 parsel, batısında 105 ada 32 parsel ile güneyinde 105 ada 43 parsel bulunmaktadır. Taşımaz üzerinde ekonomik değere sahip badem ağaçları bulunmaktadır. Toprak yapısının, analize dayanmayan inceleme sonucunda (su tutma kapasitesi, toprak rengi ve toprak bünyesi dikkate alınarak) bölge itibari ile kumlu-tınlı, taşlı, toprak çeşidindedir. Yer yer büyük kaya parçaları olduğu görülmüştür. Parsel ortalama %9 eğimlidir. Halihazır durumuyla makineli tarıma elverişlidir. Parsel içerisinde herhangi bir su kaynağına rastlanmamış olup, kıraç durumdadır. Parsel üzerinde inşai unsur bulunmamaktadır. Datça ilçe merkezine 22,70 km, Knidos Antik Kentine 5,44 km, Yazı Mahalle merkezine 1,28 km kuş uçuşu mesafesindedir.

Adresi : Muğla İli Datça İlçesi Yazı Mah Soğanca Mevkii 105 Ada 42 Parsel Datça / MUĞLA

Yüzölçümü : 6.701,12 m2

Kıymeti : 2.030.439,36 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:34

10/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.